Türkiye Gazetesi

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık günü 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük Asiye, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku naklettiği Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Yoğun bakım ünitesindeki çocuk, servise alındı. Anne Zeynep ile baba Hüseyin Ateş, kızlarını serviste görme imkanı buldu. Asiye'nin, ailesiyle konuşabildiği öğrenildi.

NAKLEDİLEN DOKULARIN DURUMU İYİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, Asiye'nin servis koşullarında takip ve tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi olup, hayati bulguları da stabil seyretmektedir." dedi.

AİLENİN EN BÜYÜK HAYALİ KIZLARININ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI

Baba Ateş, kızını serviste görünce mutlu olduğunu, sağlığına kavuşması için doktorların ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının bazen uyuduğunu anlatan Ateş, "Kızımı sağlıklı görmek en büyük hayalimiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, minik Asiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Pitbulların yaraladığı Asiye'nin son durumunu doktoru açıkladı Gaziantep'te iki pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanan minik Asiye'nin doku naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan küçük kızın son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Asiye'yi uyandırdıklarını aktaran Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Özkan: Asiye şu anda uyutuluyor Pitbulların ağır yaraladığı Asiye Ateş'in tedavisini üstelenen Prof. Dr. Ömer Özkan, kızın son durumu hakkında konuştu. Özkan, Asiye'nin taburcu edilip edilmeyeceği ile ilgili de bilgi verdi.

Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.