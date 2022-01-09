Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de bir gencin tavukları, komşusunun bahçesine girince kavga çıktı. Çıkan kavgada 25 yaşında olduğu öğrenilen Oğuzhan İpek bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Murat Sokak’ta meydana geldi. Oğuzhan İpek’in bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca aralarında tartışma çıktı.

Fotoğraftaki, tartışmada öldürülen Oğuzhan İpek



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce talihsiz genç komşusu tarafından bıçaklandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuzhan İpek, olay yerinde can verdi. İpek’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bekirdere Bahar Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı’na defnedildi.



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