Türkiye Gazetesi

Malatya’da takip ettiği kadını taciz etmeye çalışırken bıçaklanan şahıs hastanelik oldu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde yaşandı. Malatya Caddesi 1. Ara Çıkmazı üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K. isimli genç kadın aracı ile yaklaşan M.B. isimli şahsın tacizine uğradı.



ARA SOKAKTA SALDIRDI

Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken M.B. peşinden gittiği İ.K.’yi taciz etmeye devam etti. Ara bir sokağa girdiklerinde tacizci saldırıya geçti, paniğe kapılan kadın ise çantasından çıkardığı ekmek bıçağı ile şahsı bacağından yaraladı. Durumu emniyete bildiren genç yardım istedi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



TACİZCİ HASTANEYE, KADIN DA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.