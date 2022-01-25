Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

"EŞİM İNTİHAR ETTİ"

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tartıştığı eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü Ataşehir'de yaşayan İsmail Özbek, aralarında maddi anlaşmazlıklar bulunan eşi Hanpaşa Özbek'i plastik kelepçeyle boğarak öldürdü. Eşini öldüren Özbek, polisi arayarak "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek ihbarda bulundu.

2 çocuğunun annesini acımadan öldürdü Adıyaman'da bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında öldürdü.