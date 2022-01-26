Türkiye Gazetesi

Gaziantep'ta tartıştığı karısını av tüfeği ile öldüren madde bağımlısı adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadın ise evlatları tarafından toprağa verildi. Olay, Nizip'in kırsal Kocatepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşand. Bağımlı olduğu öğrenilen Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan öfkeli koca, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi bugün yakınları tarafından toprağa verildi. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.



KATİL KOCA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.



2 çocuğunun annesini acımadan öldürdü Adıyaman'da bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında öldürdü.



30 yaşındaki kadın 5 çocuğunun gözü önünde öldürüldü Şanlıurfa'dan kan donduran bir cinayet haberi geldi, 30 yaşındaki Nesibe Alas 5 çocuğunun gözü önünde feci şekilde öldürüldü. 5 sene önce kocasının da cinayete kurban gittiği öğrenildi.