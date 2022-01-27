Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Kestel ilçesinde kayıt altına alınan görüntülerde bir dönerci dükkanında motokuryelik yapan Taner Bozkurt isimli kurye, Esentepe Mahallesine bir sipariş teslim etti. Daha sonra dükkana dönmek için hareket eden Bozkurt rampanın başında engelli bir vatandaşın aracının yolda kaldığını görüp yanına gitti.

HALATLA MOTOSİKLETİNE BAĞLADI

Engelli aracının aküsünü bittiği için eksi 3 derecede yolda kaldığını gören Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağladı. Engelli vatandaşı motosikletine bağladığı halatla 2 kilometre uzaklıktaki evine bırakan Bozkurt, bu hareketiyle “insanlık ölmemiş” dedirtti

“OLMASI GEREKENİ YAPTIM”

Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle motokuryeye övgüler yağdı. İHA’ya konuşan Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.

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