Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi’nden Ziya Gökalp Caddesi’ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz (66) kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal (68), araç içerisinde sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinistin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

"KAZA ANINDA KESİNLİKLE YOL KAPALI DEĞİLDİ"

Olay anında kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan görgü tanığı Ahmet Ergenç ise şunları söyledi:

"Araç Şehitlik Mahallesi’nden aşağı iniyordu. Arkasındaki araç bendim, Fatih Mahallesi tarafındaki hemzemin geçidin bariyeri kapalı Şehitlik Mahallesi tarafı açıktı. Tren yolu görevlileri kolu indirip kapatıyorlardı. Kontrollü geçiş veriyorlardı ama kaza anında yol kesinlikle kapalı değildi.”

Kazada ölen Ünal'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Trenin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Osmaniye’de hemzemin geçitten geçmek isteyen üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz’a tren çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir yoluna düşen uçağı tren biçti: Pilot son anda kurtarıldı ABD'nin California eyaletinde arızalarak demir yoluna düşen uçağı tren biçti. Uçağın içerisindeki pilot 6 saniye farkla polisler tarafından kurtarılırken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.