Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Karakütük mevkiinde aşırı yağış ve sisin görüş açısının daraldığı bölgede İzmir-Batman seferini yapan A.O.’nun kullandığı yolcu otobüsü H.S.'nin kullandığı tıra çarptı. Gece saat 03.00 sıralarında gerçekleşen kaza sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 13 YARALI

Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.