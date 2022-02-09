Türkiye Gazetesi

İstanbul’da etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle bazı yerleri su bastı. Küçükçekmece’de bulunan Ayhan Arı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katını ve bahçesini su bastı. Sabah saatlerinde okula gelen öğrenci ve öğretmenler okula girmekte güçlük çekti. Okul yönetimi tarafından İSKİ’ye haber verildi.

POMPALARLA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine bahçedeki su vidanjörlerle boşaltılırken, bodrum katındaki su ise pompalarla tahliye edildi. Öğrencilerin sınıflarına girerken güçlükle gittiği görüldü.

Okulda su tahliye çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji'den 3 kente kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine ise çığ tehlikesi bulunuyor.