Türkiye Gazetesi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne son günlerde binlerce kişi ishal ve kusma şikayetiyle acil başvurusunda bulundu. Şikayetlerin giderek artmasıyla hastanelerde uzun kuyruklar oluştururken Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere 3 kişiden oluşan uzman bir ekip kente gönderildi. Salgınla ilgili detaylı araştırmalarının devam ettiğini söyleyen Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, “Personel sayımızı arttırdık. Yeni gözlem alanları oluşturduk. Geçen hafta yaptığımız tetkiklerde içme suyunda herhangi bir kirlilik tespit edilmedi ancak olmayacağı anlamına gelmiyor. Gün itibariyle tekrar numunelerimizi aldık. Laboratuvarımız şuanda çalışıyor”

NUMUNE SONUÇLARI BUGÜN ÇIKACAK

“Bugün sonuçlar çıkacak ayrıca 200 litreye kadar su numunesi alıp merkez laboratuvarımıza gönderdik Ankara’ya. Burada farklı testlerde çalışılıyor. Acaba başka bir kirlilik başka bir sıkıntı var mı diye. Ayrıca bugün itibariyle 3 kişiden oluşan bir uzman ekip bakanlığımız tarafından ilimize görevlendirildi. Şuanda yoldalar. Onlarda gelecek. Detaylı çalışma yapacağız vakalar üzerinden olsun, tekrar su numuneleri alacağız. Sonuca ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

“ALTINDAN NE ÇIKACAK BİLMİYORUZ”

Damkacı, açıklamasının devamında, "Şuana kadar hiçbir hastamız yatmadı. Çok hafif seyirde, bir gün belki iki gün süren, bulantı, kusmayla belki ishalle devam eden bir hastalık. Altında ne çıkacak bilemiyoruz. Araştırmalarımız devam ediyor. Çünkü bu tahlil sonuçları hemen çıkacak sonuçlar olmuyor. Bunlardan biz dışkı kültürüne de bakıyoruz. Tekrar tekrar su numunelerini de aldık. Onları da gönderdik. Birkaç gün içinde net bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Ama arada yine vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum; bunun altından viral bir şey de çıkabilir, virüslerin oluşturduğu enfeksiyon da olabilir. Her zaman bahsettiğimiz gibi korona virüsle de alakalı söylemiştik bunu. Temizlik ve hijyen kurallarını özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok hastalık hijyene dikkat etmemekten ortaya çıkıyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle arz ediyorum" dedi.

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