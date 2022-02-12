Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü'nde öfkeli bir şahıs, husumetli olduğu vatandaşa ait düğün salonunun kapısına araba ile çarptı. Bununla yetinmeyen adam, arabadan inerek düğün salonunun içindeki vatandaşlara küfürler savurmaya başladı. Daha sonra ise yanında getirdiği beyzbol sopasını çıkardı ve rastgele arabaya vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası cam, ayna ve tekerleri hasar gören araba kullanılamaz hale geldi.

"SİZİNLE BİR İŞİM YOK"

Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine “Siz sakin olun, sizinle bir işim yok” diyen öfkeli adam, olay sonrası kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, gözü dönmüş şahsın arabasını parçaladığı o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anlarını anlatan Ferhat Karaman, "Kim olduğunu bilmediğimiz bir adam arabayla düğün salonunun kapısına daldı. Kapı paramparça olurken adam etrafa ‘Siz sakin olun, sizinle bir işim yok’ dedi. Sonra beyzbol sopası ile arabasını paramparça etti. Konu ile ilgili bazı söylentiler var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Adam, otel girişinde büyük hasar verdi. Sonra ise arabasını kullanılamaz hale getirip kayıplara karıştı" dedi.

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