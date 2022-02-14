Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de çiftçilik yapan 52 yaşındaki Zeki Baran, mantar toplamak için araziye çıktı. Arazide bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrol etmeye giden Baran'ın yolda tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti. Eline aldığı taşların ağırlığını fark edince gök taşı olduğundan şüphelenen Baran, ertesi gün arazideki irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığı olan taşları toplayıp evine götürdü.

TÜRKİYE'DE ALICISI YOK

Baran, yaptığı araştırmalar sonrası taşların gök taşı olduğunu tespit ettiğini belirtti. Eski kavak ağaçlarının köklerinden mantar toplamak için araziye çıktığını anlatan Baran, mantar bulamayınca tarlasını kontrole gittiğini ve değişik yapısı olan taşları gördüğünü ifade ederek, "Mantar bulamayınca tarlamın oraya gittiğimde, değişik taşları gördüm. Merak ettim bir parça taş aldım. Eve geldiğimde internette uğraşırken aynı bu taşlara benzer gök taşları gördüm. Ertesi gün giderek tekrar tarladan hepsini topladım. Burada yaklaşık 100 kilogram var. Getirdim buraya bıraktım. Türkiye’de de bunun alıcısının olmadığını öğrendim" dedi.

"HAYIRLI İŞLERDE KULLANMAK İSTİYORUM"

İnternetteki diğer gök taşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum'da bulmuş 58 kilogram. Amerika’ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim. Bunları satmak istiyorum. Araştırdığıma göre de bunu Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın aldığını öğrendim. Bu taşları da almak isteyenler olduğu zaman bana ulaşırlarsa bu taşları alıp paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum" diye konuştu.

UFAK BİR TAŞ 12 KİLOGRAM

Bu taşların diğer taşlara göre ağır olduğunu anlatan Baran, "Allah mantar yerine taşları toplamayı nasip etti. Alıcılarını bekliyorum. Normal taşların 2-3 kat ağırlığında. Demirin de en az 2 kat ağırlığında. Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor. Bu demirden de taştan da 2-3 kat ağırlığında. Toplam 300 metre bir alanda dağınık bir şekilde yayılmış oradan topladım" ifadesini kullandı.

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