Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akşam vakti hareketli dakikalar yaşandı. Bölgede devriye atan polis ekipleri, Gazi Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili takibe aldı. Ardından kovalamaca yaşandı. Kontrolden çıkan polis aracı takla attı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. İki şüpheli, otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. Şüphelilerin bıraktığı araçta iki tabanca ele geçirildi.

Polis, şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

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