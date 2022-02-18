Türkiye Gazetesi

-E-5 Kadıköy istikametinde zincirleme kaza gerçekleşti. Söz konusu kazaya; panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsünün karıştığı öğrenilirken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

MİNİBÜS 3 ARACA VURARAK DURABİLDİ

Kaza, 22.30 sıralarında Göztepe mevkii E-5 Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem G. kontrolündeki panelvan minibüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine hafif ticari araçla, ardından İETT otobüsü ve bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Muharrem G. ve yanındaki diğer yolcu panelvan minibüste sıkıştı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve pokis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreliğine yoğunluk oluştu.



Kaza anında otobüste bulunan yolcu Selim Özkan, “Bizden yaralı kimse yok. Minübüsteki yolcular yaralıydı. İtfaiyeciler kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Bizde heyecan var sadece. Başka bir şey, yaralanma yok” ifadelerini kullandı.

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