Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Şubat 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Haftanın ilk gününde yurt genelinde hava açık, bazı bölgelerde ise sağanak vekar yağışı hakim olacak. Özellikle Ege, Akdeniz, Karadeniz'in batısı ve iç kesimlerde sağanak etkisini gösterecek. Balıkesir, Bursa, Konya, Kayseri, Sivas, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VE KAR VAR

Bugünden itibaren yurt genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların ilk olarak İstanbul, Antalya, İzmir ve Bursa'da kendisini göstermesi beklenirken, Doğu Anadolu'da kar etkisini hissettirmeye devam edecek.

Haftanın geri kalan günlerinde de yağışlar yurt geneline yayılacak. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak şeklinde olan yağış, Doğu Anadolu'da kar olarak etkisini gösterecek. Batı ve Orta Karadeniz'de ise hava bulutlu olacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri ise kar yağışı batı bölgelere yayılacak, İç Anadolu'nun bir kısmında ve Ege'de etkisini hissettirecek. Sağanak yağış ise yurt genelinde kendisini göstermeye devam edecek.

Cuma günü ise yağışlar Ege bölgesi hariç bütün bölgelerde sağanak ve kar olarak kendisini hissettirecek.

21 Şubat 2022 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 15

Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Kar ve sağanak etkili olacak Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre; bugün İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa çevrelerinde sağanak bekleniyor. Bir süredir devam eden açık havanın ardından önümüzdeki hafta ise yurt genelinde sağanak ve kar yağışı hakim olacak.