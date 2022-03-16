Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Yenigün sokakta bulunan plastik kulübe, üzerinde bulunan besmele ve hayrat yazısı ile dikkati çekmiş, çevrede “Bu nasıl hayrat ?” dedirterek çok farklı yorumlara sebep olmuştu. İHA'nın yayınladığı haber, mahalle muhtarı dâhil kimsenin bu yapı hakkında en ufak fikrinin olmaması ile gündem olmuştu.

Üzerinde Arapça besmele ve Kur'an-ı Kerim'den bir surenin meali olan yazı bulunan prefabrik hayrat, Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesinde ortaya çıktı. Mahalle merkezindeki Çarşı Camii bahçesine kurulan hayratın, Ahmet Pak isimli vatandaşın vefat eden annesi Rezzan Pak için yaptırdığı öğrenildi.

BİR HAFTA SONRA SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Yapının içinde kurulu sistemle şebeke suyunun arıtılarak vatandaşların içimine sunulduğu belirtildi. Gizemi ile gündem olan prefabrik hayratın yaklaşık bir hafta sonra akıbeti bu şekildi çözülmüş oldu.

VEFAT EDEN ANNESİ İÇİN YAPTIRDI

Bozan Mahalle Muhtarı Kenan Tatlıkatık, prefabrik içme suyu hayratının mahalleden bir vatandaşın vefat eden annesi için yaptırdığını belirtti. Cami bahçesindeki hayratın suyunun kişisel şebekeden bağlandığını belirten muhtar, Büyükşehir Belediyesi'nin hayrattan akan suyu hibe etmesini istedi.

BENİM ŞEBEKE SUYUMDAN TEMİN EDİLMEKTEDİR

Dört dönemdir muhtarlık yapan Tatlıkatık, şöyle konuştu:

"Mahalle sakinlerimizden Ahmet Pak tarafından, vefat eden annesi Rezzan Pak adına su arıtma hayratı tesisi kuruldu. Görülen yapı budur. Bu tesisteki su, benim şebeke suyundan temin edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin bu suyu bize hibe olarak temin etmesini rica ediyorum."

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