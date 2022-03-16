Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de insanlık ölmemiş dedirten anlar yaşandı. Darıca ilçesinde ikamet eden temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta temizlik yaptığı esnada içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Bahsi geçen cüzdanı alıp Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teslim eden temizlik işçisine hediye çeki verildi. Çekin tutarı bilinmezken, işçinin ödüllendirilmesi duyan vatandaşları sevindirdi.

ALTINLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park’ta çalıştığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Akbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Muzaffer Bıyık ise cüzdanı teslim aldıktan sonra sahibinin bulunması talimatını verdi. Zabıta ekipleri cüzdanda kart bilgileri bulunan ve aynı zamanda öğrenci olan Mehmet Tolga Yenigün’e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş’ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.



Akbaş'a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Muzaffer Bıyık, belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye de takdim etti.

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