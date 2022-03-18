Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde olay meydana geldi. İddiaya göre, 52 yaşındaki Veysel Kaplan dün akşam saatlerinde yakın arkadaşının Merkez Mahallesi'nde bulunan evine misafirliğe gitti.

Sabah saatlerinde Veysel Kaplan'ı hareketsiz şekilde yatarken bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaplan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ VARDI

52 yaşındaki Veysel Kaplan'ın yaklaşık bir haftadır göğüs ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Kaplan'ın kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Veysel Kaplan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24 saattir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Zonguldak'ta yakınlarının 24 saattir haber alamayınca çilingirle kapısı açılan ve evinde hayatını kaybettiği belirlenen 73 yaşındaki Mücahit Yazıcı, yapılan otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da bir polis arkadaşının yazlığında ölü bulundu İstanbul Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru arkadaşının yazlığında ölü olarak bulundu. Ölmeden önce sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım ise yürekleri burktu.