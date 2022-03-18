Türkiye Gazetesi

Adana'da yolcu otobüsü devrildi, 4'ü ağır 23 kişi yaralandı. Kaza, Kadirli-Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında meydana geldi. 01 AS 888 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor. Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.



Yolcu otobüsü 500 metre kaydı, içindekiler ölümden döndü Zonguldak’ta meydana gelen kazada yolcu otobüsü buzlanan yolda 500 metre kaydıktan sonra kamyonete çarparak durabildi. Otobüste bulunan 25 yolcu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.



Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Erzurum'da bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir tırla çarpıştı. Feci kaza sonrası 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.