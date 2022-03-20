Türkiye Gazetesi

Hırsızlık için girdiği evde dolaba saklandı, jandarmadan kaçamadı. Sakarya'da arsız hırsız, girdi evin eşyalarını sattığı yetmiyormuş gibi aynı evi ikinci kez soymaya kalkınca yakayı ele verdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahiplerinin yurt dışında yaşadığı yazlık bir evi soyan hırsız ikinci kez eve girerek soymak istedi.

Limandere Mahallesi'nde bulunan eve giren hırsız evi soyarken o sırada mahallede devriye atan jandarma ekipleri evden şüphelendi. Eve giren Jandarma, hırsız Ç.K'yi evin yatak odasındaki gardırobun içinde suçüstü yakaladı.

EŞYALARI SATMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gardıropta suçüstü yakalanan zanlı gözaltına aldı ve çalıntı malzemelerin kent merkezinde satıldığını tespit etti.

Sakarya’da hırsızlık için aynı eve 6 gün sonra tekrar giren şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin üst aramasında 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltındaki zanlının işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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