Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yaklaşık 6.000 yıllık bir geçmişe sahip olan makyaj kadınların kendini daha iyi hissetmesinde en önemli araçlardan biri hâline geldi. Hele ki bu en özel anınız olan düğün gününüz ise... “Makyajın kalıcılığı ve pürüzsüzlüğü için ölü deriden, gözeneklerden arınmış, nemlenmiş bir cildin yanı sıra kişinin yüz hatlarına ve ten rengine uygun bir makyaj tercih edilmeli” diyen Make-up Artist Büşra Ungan Taşbulak makyaja dair önemli tüyoları bizlerle paylaştı.

> Make-up Artist olma serüveniniz nasıl başladı?

Eskişehir’de 1992 yılında dünyaya geldim. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunuyum. Makyaja hep ilgim vardı. Makyajsız hiç dışarı çıkmazdım. Çevremdeki arkadaşlarıma özel günlerinde makyajlarını hep ben yapardım. İlgimin ve yeteneğimin olduğunu fark edince yakınlarımın da desteğiyle ünlü bir kozmetik firmasına başvuru yaptım. Kısa sürede tüm sınavları kazanarak, eğitimlerimi tamamladım. Bu meslek elbette öğrenilebilir bir şey ancak yeteneğin de olması şart.

> Sizce günlük bir makyaj nasıl olmalı?

Günlük makyaj aslında alışkanlıklarınıza, tarzınıza ve kendinizi nasıl mutlu hissettiğinize göre değişir. Benim için günlük makyaj kusurların hafif kapatılıp, dudağa ve yanaklara renk verilerek ciltte sağlanan o aydınlık, canlı ve sağlıklı görüntüdür. Son dokunuş olarak da maskarayla belirginleştirilmiş kirpikler...

> Bir makyaj çantasının olmazsa olmaz parçaları nelerdir?

Kişiden kişiye değişiklik gösterir ancak kadınların yüzde 60’ının makyaj çantasında olmazsa olmazları; maskara, ruj, concealer ve allıktır. Giyimde olduğu gibi makyajda da bir şey trend hâline geliyor ve her kadın bunu uygulamaya başlıyor. Örneğin kalemle çevrelenerek dolgunlaştırılmış dudaklar, tene uymayan tonlar...

> Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ben abartılmadığı, doğru uygulama yapıldığı ve kişinin kendini mutlu ettiği sürece trendlere ayak uydurulabileceğinden yanayım. Bir örnek verelim beyaz tenliler için ‘Bronz ten modası.’ Öncelikle ten rengine uygun doğru bronz pudra seçimi çok önemli. Açık tenliler açık kahve ve içinde hafif altın ışıltıları olan bronz pudra tercih etmeli. Böylelikle abartısız bir şekilde hem yüzümüzü ısıtmış oluruz hem de kontür uygulaması yapabiliriz.

> Gelin makyajında nelere dikkat ediyorsunuz? 2022 gelinlerine makyaj tavsiyeleriniz nelerdir?

Düğün gününden yaklaşık bir hafta önce gelinlerimin cilt bakımı yapmasını rica ediyorum. Makyajın kalıcılığı ve pürüzsüzlüğü için ölü deriden, gözeneklerden arınmış, nemlenmiş bir cilt şart. Kalıcılığı yüksek ve suya dayanıklı kozmetik ürünleri tercih ediyorum. Kişinin yüz hatlarına ve ten rengine uygun bir makyaj tercih ederek o yüze özel çalışıyorum. Benim için en önemli noktalardan biri cilt makyajında tam kapatıcılıktan kaçınarak gerçek ten hissini kaybetmemek. Doku yoğunlaştıkça cilt kalıp gibi duruyor ve gün içerisinde çizgilere dolarak, makyajı kusabiliyor. Düşük göz kapağı olan bir kişi eyeliner yerine düşüklüğü kamufle edecek buğulu bir göz makyajı tercih etmeli. Açık tenliler daha pastel tonlarda far seçimi yaparken, esmer tenlilerin mavi ve pembe gibi soğuk alt tonlu renklerden uzak durmaları gerek. Duyguların yoğun olduğu bu günde suya dayanıklı ve kalıcı ürünler de şart. Ruj öncesinde dudak kalemi uygulamak da dudağı dolgun göstererek rujun kalıcılığını artıracaktır. Öte yandan gelinliğin tarzı da tercih edilecek makyajı etkiler. Daha sade ve helenistik bir gelinlikse yoğun ve ağır makyajlardan kaçınılmalı.

> Bir insana makyaj yapmak oldukça zor bir işken siz çoğunlukla düğün stresindeki gelinlerle çalışıyorsunuz. Mesleğinizde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Her mesleğin bir zorluğu vardır elbette. Ama en önemli şey işini aşkla yapmak, böylelikle işin zorluklarını görmezsiniz. Ben her bir gelinime dokunacağım günü iple çekiyorum. En özel, geri dönüşü olmayan ve hep hatırlanacak bir günde hem hayallerindeki gibi olmalarını sağlamak hem de onları rahatlatmak, sakinleştirmek gerekiyor. Çok şükür ki pozitif enerjili, güzel kalpli gelinlerim var.

> Bu mesleği yapmak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Eğer mümkünse profesyonel bir kozmetik markasında işe başlamak önemli. Farklı insanlara yaptığınız uygulamalarla pratik yapmak ve ürünlerin dokuları ile renklerini yakından tanıma şansınız oluyor. Trendler değiştiği için bilgilerinizin üzerine sürekli yeni bir şeyler katmanız gerek. Bunların yanı sıra kendinizi sosyal medyada kanıtladığınız zaman aslında birçok noktada kanıtlamış sayılıyorsunuz. Hatta en büyük sertifika sosyal medya desem daha doğru olur.

MAKYAJ VİDEOLARI YOL GÖSTERİCİ

> Makyaja yeni başlayanlara neler önerirsiniz?

Kusursuz bir cilt makyajının temeli, makyaj öncesi zemini hazırlamaktır. Nemlendirici ya da baz kullanarak mutlaka cilt nemlendirilmeli. Hafif, ince yapılı fondötenler veya BB kremler tercih edilmeli. Renkli ürünler yerine nude, soft ve cilde yakın tonlar kullanılmalı. Eyeliner için ise hazır taslaklardan yararlanılabilir. Bunun yanı sıra pratik makyaj uygulama videoları izlenilerek doğru teknikler öğrenilebilir.

YOĞUN ÜRÜN KUSURLARI ÖNE ÇIKIYOR

> Sizce en sık hangi makyaj hataları yapılıyor?

Aslında makyajda kesin doğrular ve kurallar yoktur. Ancak yapılan bazı uygulama hataları yanlış bir ifadeye sebep oluyor. Birkaç örnek verecek olursam yüz ve göz şeklimize uygun uygulamayı yapmamak, cilt yapımıza göre ürün tercih etmemek bunlardan bazıları... Kusurları gizlemek için genelde yoğun ürün kullanılıyor. Bu da kusurları gizlemenin aksine daha çok dikkat çekmesine sebep oluyor. Eyeliner sürerken gözü elle çekmek ya da kontür ve bronzerı aşağıdan uygulayarak yüzün düşük görünmesine sebep olmak da en çok yapılan hatalardan birkaçı.

Makyaj yaparken bu hatalara dikkat! Birçok kadın neredeyse her gün makyaj yaparken bazı basit hatalar yapıyor. Bu hatalar cildinizi 10 yıl yaşlı gösterebilir.

Makyaj malzemeleri temizlenmeli Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için gece uyumadan önce muhakkak makyajı çıkarıp, temizlemek gerekiyor. Ancak çoğu kişi cildinin temizliğine önem verirken hemen her gün kullandığı makyaj malzemelerinin temizliğini unutuyor.