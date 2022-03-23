Kozan ilçesinde 20 Ekim 2021 günü eşinden şiddet gördüğü sırada kocasını bıçakla öldüren Öznur Gülten Efeoğlu, Kozan’da görülen mahkemesinin ardından 5 ay sonra tahliye oldu.
Efeoğlu'nun avukatı Şadi Toklu, Öznur Gülten Efeoğlu’nun meşru müdafaa kapsamında TCK 27/2 maddesi gereği tahliye aldığını belirtirken Efeoğlu ailesi, tahliye kararını sevinçle karşıladı.
Eşini öldüren kadının tahliye kararı reddedildi Kendisini sürekli olarak darbeden eşini vurarak öldüren kadın, cezaevinde ikiz bebeklerinden birini düşürdü. Bu nedenle istenen tahliye kararı ise mahkemece onaylanmadı.
Özel harekatçı kocasını öldüren kadın: Kendimi korudum Samsun'da görevli özel harekat polisi Emrullah Çitil, eşi Yasemin Çitil tarafından öldürüldü. Tutuklanan kadın, bugün hakim karşısına çıktı ve kendisini savundu.