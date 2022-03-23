Türkiye Gazetesi

Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan yaşlı adam canından oldu. Tatvan Hizan Durağı mevkiinde bulunan evinden dışarı çıkan 79 yaşındaki Rıfat Gökçe, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı. Vatandaşların yardımıyla ekiplerin karın altından çıkardığı yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bitlis’teki yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken çatılarda biriken karlardan dolayı tehlike arz ediyor. Çatıdan düşen karlar yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşarken yetkililer ve bina sahipleri bu konuda hiçbir önlem almaması dikkat çekiyor.

Bitlis'te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı: Evler ve araçlar kayboldu Doğu bölgesinin kar yağışından en çok etkilendiği illerden biri olan Bitlis'te yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 9 metreye yaklaşırken evler ve araçlar karda kayboldu.

Bitlis'te eksi 10 derecede buz gibi suya girdiler Bitlis'te vatandaşlar kentin en soğuk kaynak suyu olan Altınkalbur suyuna yaklaşık eksi 10 derecede girdiler.