Türkiye Gazetesi

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sağanak ve kar yağışı nedeniyle Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda çatlaklıklar meydana geldi. Çatlakların oluştuğu yolda karayolları ekiplerince yol tek şeride düşürüldü. Diğer şeritten trafik akarken Edilli mevkiindeki kısımda çökme yaşandı. Derin yarıkların meydana geldiği bölgede asfalt kağıt gibi yıkıldı. Drone ile çekilen görüntülerde dehşet adeta gözler önüne serildi.

“YOL HER SENE ÇÖKÜYOR”

Yolun daha önce de çöktüğünü belirten Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur” dedi.

KÖY YOLLARINDAN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.