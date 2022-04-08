Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan Mustafa Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi Gözde Ç'yi dün akşam araçla Şile Yeşilvadi bölgesine götürdü. Şahıs, burada karısını bıçaklayıp öldürdü. Daha sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan zanlı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Maktule, bugün memleketi Yalova Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde defnedildi. Cenazede anne Nuray Arslan güçlükle ayakta durdu.

"KIZIM BİLE BİLE YANINA GİTTİ"

Evlat acısı yaşayan baba Özcan Arslan, kızının şiddet gördüğü için darp raporu aldığını ancak korktuğu için polise şikâyetçi olamadığını söyledi. Arslan “Kızım yaşadığı sıkıntıları bize anlatmıyordu. Gözde’yi tehdit etmiş, kızım bile bile yine gidiyor. ‘Öldüreceğim’ mi dedi yoksa çocukları öldürmekle mi korkuttu bilmiyoruz. Evladım ‘Gideyim ne yapacaksa yapsın da kurtulayım’ diye düşündü” şeklinde konuştu.

"TORUNLARIMA, ANNELERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİK"

Damadının cinayeti daha önceden planladığını iddia eden Özcan Arslan “Kızımı 9 yerinden bıçaklamış. İdam kalktı. Peki, bunu yapan kişinin cezası ne olmalı? İdam! Cezaevine girecek. Devletimden tek isteğim, onu erken çıkarmasın. 8 ve 10 yaşındaki iki erkek torunuma annelerinin ölüm haberini hala veremedik” dedi.

Gözde’nin ağabeyi Okan Arslan ise kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.

"KARDEŞİMİ, 'O PSİKOPAT SENİ ÖLDÜRÜR' DİYE UYARMIŞTIM"

Abla Gülşen Arslan ise kız kardeşini ölüme götüren iki günlük süreci anlattı. Cinayetten bir gün önce de kardeşinin Mustafa Ç. ile buluştuğunu ve şiddet gördüğünü anlatan Gülşen Arslan, şunları söyledi: Kardeşim ‘Gidene kadar, ağzıma, burnuma vurdu. Ağzımdan kan geldi’ dedi. ‘Annemler fark etmedi mi?’ diye sordum, buz tamponu yaptıklarını söyledi. Dokuz saat tampon yaparak kanamayı durdurmuşlar. ‘Sakin bir daha gitme, o psikopat. Arabada döver seni öldürür de’ diye ikaz ettim. Kardeşime 3 seçenek sunmuş; ‘Ya denize atlayıp kendini öldür ya çocukları bana bırak ya da Yalova’ya git’ demiş. Gözde de suya doğru gitmiş. Sonra ‘Gel, gel. Ben sana iyi bir eş olamadım. Bundan sonra iyi bir arkadaş, bir dost olacağım. Maddi, manevi destek vereceğim’ diye konuşmuş. O gün iyi ayrılmışlar. Belki kardeşim de bu sözlerine inanarak bir gün sonra da yanına gitti. Bana ‘Beni öldürmeye kalkmaz abla’ diyordu.

İstanbul'da dehşet! Eşini Şile'ye götürüp öldürdü, intihara kalkıştı İstanbul Şile'de kadın cinayeti işlendi. Mustafa Ç, eşi Gözde Ç'yi bıçakla öldürüp intihara kalkıştı.

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