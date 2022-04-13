Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu köylerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

KIŞ MESAİSİ SÜRÜYOR

Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin kış mesaisi halen sürüyor.

Kar kalınlığı 20 cm'i geçti! Nisan ayında kışı yaşıyorlar Kars, Nisan ayında adeta kışı yaşıyor. Kentte gece başlayan kar yağışı etrafı 20 cm' e ulaştı, her yer yeniden beyaza büründü.

Kar kalınlığı 6 metreyi aştı: Ekiplerin araçları kar altında kayboldu Van-Bahçesaray yolunda çığ tehlikesi ve kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Karabet Geçidi'nde ekiplerin kar mesaisi sürüyor. Ekipler araçların boyunu aşan karda zaman zaman yolu bulmakta güçlük çekiyor.

Kar kalınlığı 2 metreyi aştı Bingöl’de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.