Türkiye Gazetesi

İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu gökyüzünden görüntülendi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde gökyüzünü kaplayan toz bulutu saniye saniye kaydedili. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

METEOROLOJİ’DEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöllerden kalkan tozların yükselerek uzun mesafe kat ederek taşınmasına denir. Çöl üzerinden taşınan toz sebebiyle toz taşınımı, toz fırtınası yaşanır. Toz taşınımının kuvvetli olması durumunda gökyüzü turuncuya kaplanır.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Birçok il için sağanak ve toz taşınımı uyarısı (18 Nisan 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınlandı. Trakya ve Marmara’yı etkisi altına alan sağanak yağış için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, Yağışların Marmara ve Ege’de 'Afrika üzerinden' toz taşınımı dolayısı ile çamur şeklinde olabileceğini belirtirken yağışların akşam 18.00 ve pazartesi sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi.