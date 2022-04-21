Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi’nde 15 Mayıs 2021’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre 37 yaşındaki Naim Ünal D. bahçesinde beslediği köpek mahalledeki çocuklara saldırdı. Komşuları Naim Ünal D.’ye tepki gösterince mahalleli ile arasında husumet başladı. Aynı sokakta yaşayan 37 yaşındaki Ufuk Yücel, 27 yaşındaki kardeşi Kubilay Yücel ile komşusu birlikte Naim Ünal D.’nin evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kubilay Yücel, Naim Ünal D.’nin 21 yaşındaki arkadaşı Sedat Yiğit’i kolundan bıçakladı. Arkadaşının bıçaklanması üzerine Naim Ünal D. belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Ufuk Yücel’in bacağı ve beline o sırada sokaktan geçen Ebubekir C.’nin koluna kurşun isabet etti. Yücel kardeşler ve Ebubekir C. Kanlar içerisinde yere yığılırken Naim Ünal D. olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının izine rastlayamadı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, 6 Haziran 2021’de yeniden rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yücel’in cenazesi defnedildi.

“KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM”

Silahlı kavganın olduğu günden bu yana çalışmalarını sürdüren cinayet dedektifleri, şüphelinin Mestanzade Mahallesi’ndeki evine döndüğünü tespit etti. Ekipler, 18 Nisan gecesi saklandığı eve düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Bana sürekli küfür edip tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yıldız Tilbe'nin 'köpek' meselesi yargıya taşındı: Ben kimseye hakaret etmedim Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmasına ilişkin ifade vermek üzere adliyeye gelen Yıldız Tilbe, "Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’ ifadelerini kullandı.