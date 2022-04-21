Türkiye Gazetesi

Pitbull dehşetine bir yenidi daha eklendi. Maltepe ilçesinde bir vatandaş biri pitbull cinsi iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran şahıs, saldırıda bacağından yara aldı.

SALDIRIYI FARK EDEN BİR VATANDAŞ YARALI ADAMI SON ANDA KURTARDI

Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak'ta kaldırımda yürüyen Mustafa Özen'in karşısına biri pitbull cinsi iki sahipsiz köpek çıktı. Köpeklerin kendisine doğru yönelmesiyle paniğe kapılan Özen, kaçmaya başladı. Köpeklerin peşinden koşarak saldırdığı Özen, kalçasından ve bacağından yaralandı.

Mustafa Özen, daha sonra kendisini kurtarmak için park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, durumu fark ederek Özen'i aracına aldı.

Yaralı Özen, kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada saldırı anı, sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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