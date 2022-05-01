Kozağacı Mahallesi Elmalılar mevkisinde Suriye uyruklu Afra El Cehnud, arkadaşlarıyla oynadığı sırada gölete düştü.
AMCASI KURTARMAYA ÇALIŞTI
Çocukların bağırması üzerine bölgeye koşan amcası Hasan Cehnud, çocukların gösterdiği bölümden gölete girdi.
Cehnud, suya düştüğü yerin 15 metre ilerisinde kız çocuğunu bularak sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sulama göletine giren çocuğun cesedine ulaşıldı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sulama göletine düşen 12 yaşındaki çocuğun 1 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Gölete uçan araçtan cansız bedeni çıkarıldı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gölete uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.