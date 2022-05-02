Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Altınova ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında hastanede yaşam savaşı veren 4 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. Baba acısını, “Evlat acısı görmeyen ben bütün acıları yaşadım demesin. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın." sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altınova’nın Subaşı beldesinde dün meydana gelen kazada, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yapmıştı. Kazada 4 yaşındaki Hasan Karataş ve teyzesi yaralanarak Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Minik Hasan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altınova Merkez Camisi’nde cenazesi kaldırılan Hasan'ın minik bedeni ilçe mezarlığında defnedildi.

ACILI BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Öte yandan oğlunu toprağa veren acılı baba Yusuf Karakaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı duygu dolu paylaşım yürekleri dağladı. Baba acısını, “Evlat acısı görmeyen ben bütün acıları yaşadım demesin. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Canım oğlum, can parçam Rabbim Peygamber Efendimizin yanına alsın seni. Bir gün bende geleceğim yanına, bekle beni babam” sözleriyle ifade etti.

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