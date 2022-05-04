Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Öt yandan, sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın füzeli saldırısında İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın şehit düştüğü duyuruldu. Hain saldırının ardından terör hedeflerinin hızla ateş altına alındığı ve verilen karşılıkta 24 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şehit ateşi Yalova'ya düştü... Suriye’deki görevinin bitimine 1 gün kalmıştı Suriye’de Zeytindalı Harekat bölgesinde yaşanan terör saldırısı sonrası şehit düşen Teğmen Talha Bahadır’ın babası Hakkı Bahadır, oğlunun bölgedeki görev süresinin bitimine 1 gün kala şehit düştüğünü söyledi.