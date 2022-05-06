Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir hırsız, gece geç saatlerde cep telefonu dükkanına girdi.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Dükkan içerisindeki raflarda sergilenen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL’lik telefonları rahat tavırlarla seçen hırsızın o anları güvenlik kameralarından anbean kaydedildi.
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