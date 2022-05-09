Türkiye Gazetesi

Karaköy’de meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre kucağına çocuklarını alan dilenciler, çöpten yemek yiyor gibi yaparak dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden vatandaşların parasını alan dilencilerin oyununu zabıta ekipleri bozdu.

1850 LİRAYLA YAKALANDI

Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı. Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, kadınların dilendikleri anlar da kameraya yansıdı.

Karaköy'de şiddet anları: Kadınlara yumruklu saldırı Karaköy’de bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle yere yatırdığı kişiyi yumruk ve tokatlarla darp etti. Olaya müdahale etmek isteyen iki genç kadın da şahıs tarafından saldırıya uğradı. Kavga eden şahıslar gözaltına alındı.