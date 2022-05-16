Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesinde, Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti.

Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı.

Furkan Çiftçi'yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi’yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GERİYE BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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