Türkiye Gazetesi

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Burunağıl Mahallesi’nde arazide otlatmakta olan hayvanlarını aramak için saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan 54 yaşındaki Ahmet Ateş, eve gelmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakınları bir süre aradıktan sonra akşam saatlerine doğru engebeli arazide Ahmet Ateş’in cansız bedenini buldu. Yakınları Ahmet Ateş’i kendi araçlarıyla Kula Devlet Hastanesi’ne getirmek için yola çıkarken 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÖLÜM HABERİ ÜZERİNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Yolda kendilerini karşılayan ambulansa alınan Ahmet Ateş’in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenirken, cansız bedeni Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ateş’in hastaneye gelen yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. Hastanede kalabalığın oluşması üzerine polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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