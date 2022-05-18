Türkiye Gazetesi

Antalya'da kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuğu Şkavkat Riza Safi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Talihsiz çocuğun cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

SABAH SAATLERİNDE KAYBOLMUŞTU

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne Isparta'dan günü birlik geçici tarım işçisi olarak gelen Afganistan uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuğu Şkavkat Riza Safi, sabah saatlerinde kayboldu. Kendi imkanlarıyla çocuklarını bulamayan aile sera sahiplerine durumu bildirdi.

Sera sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD ile seranın yanında sulama kanalı olması nedeniyle deniz polisi ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karada yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, kanal suyunun azaltılması üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Jandarma ve polis dalgıçları tarafından yapılan arama sonucu çocuğun cenazesi, kanalın içindeki çamur birikintisinde bulundu.

Çocuğun cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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