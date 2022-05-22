Türkiye Gazetesi

Tekirdağ bu vaheti konuşuyor. Anne cinnet getirdi ve engelli küçük kızını öldürdü. Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesinde bir apartmanda meydana gelen korkunç olayda, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü.

ELİ KANLI ŞEKİLDE KOMŞUSUNA SÖYLEDİ

Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşandı. Ukrayna'daki savaştan kaçarak Antalya'ya yerleşen ailenin babası dehşet saçtı. Cinnet getiren baba biri 6 yaşında diğeri ise 4 yaşında olan iki küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Dışarı koşarak yardım isteyen anne 'Kocam çocuklarımı kesti' diyerek bağırınc oaly yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi ancak çocuklar kurtarılamadı.

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