Türkiye Gazetesi

Yaza aylarına sayılı günler kala, soğuk ve yağışlı hava kendisini ara ara hatırlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Meteoroloji Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

SABAHIN İLK SAATLERİNDE BAŞLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 74 ile uyarı geldi! Kuvvetli sağanak etkili olacak Meteoroloji'den 74 il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor

Güneşe aldanmayın! Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji son dakika hava durumu raporuna göre; bugün Burdur, Isparta ve Muğla çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın yurt geneline yayılacak. Özellikle Akdeniz, Trakya ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek olan yağışlar İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren kendisini hissettirecek.