Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından şiddetli rüzgar etkili oldu.

Fırtına ile birlikte Pertek-Elazığ arası çalışan ve seyir halinde olan feribot rüzgarın etkisiyle farklı bir yöne sürüklendi.

Yolcu dolu olan feribotta bir kaza meydana gelmezken, feribot başka bir yerde karaya oturdu.

Meteoroloji’den sağanak uyarısı (24 Mayıs Salı hava durumu) “24 Mayıs Salı günü hava nasıl olacak?”, “Bugün hava durumu nasıl?” diye merak eden vatandaşlar Meteoroloji’den son gelen hava durumu raporunu bekliyor. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre yurt genelinde 4 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. İşte 24 Mayıs hava durumu…

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı Meteorolojiden yapılan uyarıya göre; Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.