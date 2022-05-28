Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir kuyuda bulunan kemikler hem 21 yıllık sırrrı çözdü hem de tüyler ürpertti. Kayseri'de bulunan Yılanlı Dağı'nda ki bir kuyuda insana ait kemik parçaları olduğu söylentisi vatandaşlar tarafından sık sık dile getirilince konu Valiliğe taşındı durumu dinleyen Valilik harekete geçerek özel ekip kurulması için talimat verdi. Filmlere konu olabilecek olayda, kurulan özel ekip, 8 metre derinliğindeki kuyuya girdi ve söylentilerdeki kemik parçaları bulundu. Bulunan kemiklerin, o dönem 47 yaşında ve 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyuya itfaiye tarafından kurulan makara sistemi ile inen olay yeri inceleme ekibi, kemik parçaları, çanta ve bir peruk buldu. Cesedin yanında bulunan çantadan çıkan kimlikle cesedin 21 yıl önce kaybolan ve o tarihte 47 yaşında olan Ayşe Kavak'a ait olduğu belirlendi. Çantadan ayrıca 3 tespih ile peruk ve kişisel eşyalar çıktı.

ALTIN BİLEZİK İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAHMİNİ

Cesede ait kafatasının çene kısmında kırık olduğu görülürken, kemik parçaları incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 7 çocuk annesi Ayşe Kavak'ın yakınları, kaybolduğu gün kolunda 3 bileziği, kolyesi ve yüzüklerinin olduğunu belirtirken, polis de altınları için öldürülüp, kuyuya atıldığını değerlendiriyor.

EŞİNİ ARAMAK İÇİN PROGRAMLARA ÇIKTI ÇOK GEÇMEDEN ÖLDÜ

Ayşe Kavak'ın 21 yıl önce kiralık ev aramak için çıktığı bir daha evine dönmediği, yıllardır kayıp olduğu belirlendi. Ayşe Kavak'ın eşi Halil Kavak polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra o dönem televizyon programlarına katılıp, afişler bastırıp kayıp eşini aradı.Eşini bulabilmek için hırdavat dükkanı dahil her şeyini sattı. Ancak talihsiz adam 2012 yılında hayatını kaybetti. Çocukları ise annelerinin yaşadığı umudunu hep taşıdı.

'BABAMIN ÖMRÜ YETMEDİ ONU BULMAYA'

Kuyudan çıkan cesedin kayıp olan anneleri Ayşe Kavak'a ait olduğunu öğrenen Kavak'ın çocuklarından Mehmet Kavak kemikleri bulunan anneleri için "Annem 21 yıl önce kaybolmuştu. Kaybolduğu günden beri yıllarca aramadığımız yer kalmadı. Babam ömrünü bu konuya adadı ama ömrü onu bulmaya yetmedi. Şimdi annemizin cesedi bulundu. Sağ olsunlar 21 yıllık gizemi aydınlattılar. Artık 21 yıl sonra da olsa gidip annemizin mezarı başında dua edebileceğiz. Daha önce annemiz öldü mü ya da yaşıyor mu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

'ANNEMİ RÜYAMDA GÖRDÜM'

Ayşe Kavak'ın kızı Meral Kavak ise son günlerde annesini rüyasında gördüğünü ifade ederek, "Annemi yıllarca aradık ama bulamadık. Annemin öldüğüne inanmıyordum. Son iki gün ardı ardına annemi rüyamda gördüm. Annem beyaz bir otomobilin arkasından yürüyordu. Defalarca seslenmeme rağmen konuşmuyordu. Meğer annem 2 gün önce kuyuda bulunmuş. O beyaz araç ta ekip aracıymış. Annemin o kuyuda olduğunu bildiği halde susan insanlara da sesleniyorum. Her gün annemiz bir gün gelir mi umuduyla bekledik. Katil ya da katiller nasıl yıllarca rahat uyudu" diye konuştu.

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