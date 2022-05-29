Türkiye Gazetesi

Akrep sıcak havaları seven bir hayvan türüdür ve yurtta hava sıcaklıkları yükselmeye başlayınca akrep, yılan, kene vb. hayvanlar sık sık görülmeye başlandı. Oldukça zehirli olan akrepler, insan ve hayvanları soktuğunda ölüme bile sebep olabiliyor. Kırıkkale'de de hava sıcaklıkları yükseldi. Keskin ilçesinde yaşlı kadın uyumak için yatağına girdi ve uyudu. Gece bir anda fenalaşarak uayndı çünkü akrep sokmuştu kadını.

Bu yılın ilk akrep vakası ise Keskin ilçesine bağlı Hacıobası köyünde meydana geldi. Gece uykudayken Şaziye Şap’ın (86) elinden ve bacağından akrep soktu. Fenalaşan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın gözlem altına alındı.

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