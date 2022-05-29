Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta bir grup vatandaş düğün için yolu kapattı ve durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri grubu yoldan çıkmaları için uyardı ancak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kendilerini uyaran polise saldırdılar. Duruma müdahale eden başka ekipler vatandaşları ikna etti ve grup hiçbir şey olmamış gibi yeniden davul zurna çalarak düğüne devam ettiler.

Olay, dün Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, düğün için vatandaşlar yolu kapatınca olay yerinden geçen ekip tarafından uyarıldı. Duruma itiraz eden vatandaşlarla polis arasında çıkan tartışma sonucu polis bir kişiyi gözaltına almak istedi. Bu sırada olayların büyümesi üzerine polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açması ortalığı karıştırdı. Saldırıya uğrayan polis ekipleri olay yerine destek çağırdı

ÇEVİK KUVVET EKİBİ GELDİ

Polisin ihbarı üzerine onlarca polis olay yerine geldi. Çevik kuvvet ekipleri de çıkan tartışmada hazır olarak bulundu. Görevli polis amirleri tarafından vatandaşlar olayların sakinleştirilmesi için uzun süre dil döktü.

İKNA EDİLİNCE YENİDEN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Polisin iknası sonucu vatandaşlar sakinleşerek dağıldı. Düğün için tekrardan sandalyeleri yerlerine koyan grup, yeniden davul, zurna, klarnet ve darbuka çalarak oynamaya devam etti.

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