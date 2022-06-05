Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çatıdan düşen bir genç canından oldu. Haydar Bey Mahallesi'nde, 11 katlı bir binanın çatısına çıkan Batuhan C. (17) dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Batuhan C'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Batuhan C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çatıdan düşen kar yüzünden canından oldu! Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan olayda çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan yaşlı adam canından oldu.

Trabzonspor’un bayrağını asmak isterken çatıdan düşen adam hayatını kaybetti Sakarya’nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor’un bayrağını asarken çatıdan düşen 66 yaşındaki Avni Küçük’ün ölümü üzerine Bordo-mavili takımdan taziye mesajı geldi.