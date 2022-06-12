Türkiye Gazetesi

Eroğlu, “2002 yılından önce Türkiye'nin hali neydi bir hatırlayın. Ben buradan gençlere seslenmek istiyorum; Basın mensuplarımız vasıtasıyla da tüm gençlerin bu konuyu bilmelerini istiyorum. O zaman IMF diye bir teşkilat vardı. Türkiye'yi o idare ediyordu. Başbakanlar onların önünde el pençe divan duruyordu. Ben bütün bürokrasiyi çok iyi bilen bir kişiyim. Neticede talimat verirlerdi. ‘Şu kanun çıkacak’ diye. Çünkü borç alan emir alır. 23,5 milyar dolar borç, bankalar İflas etmiş milyarlarca lira borcu bırakıp gitmişler. Bütün kurumların borçları bize kaldı. Biz iktidarı böyle bir dönemde ele aldık. O dönemde ciddi bir ekonomik kriz vardı ve Bu kriz dolayısıyla insanlar akaryakıt bulamıyordu. Akaryakıt istasyonlarının önünde uzun uzun kuyruklar vardı. Ve bu kuyruklar uzaydan bile görülebiliyordu. Biz İstanbul'dan gelirken kayınpederim ile birlikte yolda kaldık ve bir iş makinesinin sahibinden rica ederek akaryakıt aldık. Yoksa bulmak mümkün değildi, çünkü kriz vardı” dedi.

ÖZKAYA: GAZI KEŞKE DAHA ÖNCE ARASAYDIK

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise şunları söyledi; “Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetlerini Karadeniz'de Akdeniz'de başlatmamış olsa bu doğalgaza ulaşamamış olsak çok daha fazla sıkıntılar yaşayacağız. Keşke 15-20 yıl önce bu doğalgaz faaliyetlere başlasaydık. 20 yıl önce bu gemileri alsaydık, o doğalgazı bulup da biz şimdiden kendi doğalgazımızı temin ediyor ve borularla sisteme verebiliyoruz olsaydık. Allah nasip ederse 2023'ün başından itibaren kendi doğalgazımızı sistemde kullanmaya başlayacağız. Bugünkü rezerv 30 yıl ülkenin bütün konutlarının ihtiyacını karşılayacak bir büyüklüktedir. İnşallah Allah daha yenilerini de versin. Bu enerji ile de üretim maliyetlerimiz giderlerimiz azalsın. Biz ülke olarak hükümet olarak bugün doğalgazın %70'ini sübvanse ediyoruz. BOTAŞ’ın zararı 180 milyarlık liradır. Bu rakam vatandaşımıza daha ucuz doğalgaz vermek için yapılan sübvansiyondur. Bu elektrikte de öyle. Biz özel sektörü hem güneş enerjisinde hem tribün enerjisinde birçok enerjide önünü açtık. Eğer bunlar olmasa yazın ne fabrika çalışır, ne evlerinizde klima çalışır. Kocatepeli hemşerilerimizin tapu sorunu vardı. Onu da biz hallettik. 31 Aralık’a kadar bütün tapu sahipleri müracaat etsinler, tapularını alsınlar. Bir daha asla böyle bir şey olamaz. Bu önemli bir şey. Bu her zaman olacak bir iş değil. Tabii 10 senedir biz bu konu üzerinde uğraşıyoruz. Bir hanımefendi mecliste soru önergesi vermiş konuşmuş Kocatepe’nin sorunu çözmüş. Yani bu kadar kolaysa bir soru önergesi daha var çözülsün.” diye konuştu.

YURDUNUSEVEN: BİZ REFORMCU BİR PARTİYİZ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de “Değerli kardeşlerim biz parti olarak demokrat bir partiyiz. Bakmayın diğerlerinin ‘biz demokratız, biz 100 yıl öncesinde kurulduk, şunu yaptık bunu yaptık’ dediklerine. Biz onların demokratlıklarını 1960'da gördük. Bu ülkeyi, bu vatandaşımızı kalkındırmak isteyenleri nasıl idam ettiklerini gördük. Bunu 80 darbesinde de gördük. Bir gün önce birbirlerini kırdılar ama ertesi gün sabah kalkıp da al askere alkış tutan gazetecileri gördük. Bu gazeteciler sözde demokrattı. 15 Temmuz'da gördük biz bunların demokratlıklarını. Nasıl o tankların arasından havaalanından sıvıştıklarını kaçtıklarını, nasıl demokrasiye sahip çıkamadıklarını. Dolayısıyla nasıl demokratik olduklarını o gün hepimiz sizlerle beraber gördük. Biz aynı zamanda reformcu bir partiyiz. Bakın bugüne kadar 80 ihtilalinden sonraki dönem içerisinde biliyorsunuz bir vesayet vardı. Asker gelirdi yüksek yargıdan brifing alırdı. Onlardan istediklerini yapmalarını talimatlarını verirlerdi ve akabinde zaten 28 Şubat'ı yaşadık. AK Parti iktidara geldi, bu sefer sivil yargıdan hakim yargısına geçtiler. Elhamdülillah bu vesayetin hem askeriyesini hem sivilini, yargı vesayetini kaldırdık ve ortaya milli ve yerli bir siyaset koyduk. Milli ve yerli bir siyaseti 20 yıl boyunca sizlerin sayesinde yaptık” ifadelerini kullandı.

ULUÇAY: AFYONKARAHİSAR’DAKİ YATIRIMLARDAN HABERİNİZ VAR MI?

Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken Afyonkarahisar’daki yatırımları anlattı. Uluçay şunları söyledi:

“Türkiye battı batıyor diyenler, ipi dışarıya bağlı olanlar, büyükelçilerin emri dışında konuşamayanlar, maalesef ne Sandıklı’daki, ne Dinar’daki, ne Bolvadin’deki, ne Emirdağ’daki üretim hamlelerini görmek istemiyor, görmezden geliyorlar. Bunların, Dinar’da Mısırlı bir firmanın 25 bin metre kare alanda kurmaya başladığı, 400 kişiye istihdam sağlayacağı fabrikadan haberi var mı? Emirdağ’da 300 bin metre kare alan üzerine kurulan en az 300 kişinin çalışacağı bakır fabrikasını neden görmek istemiyorlar? Yine Emirdağ’da bir kuru gıda fabrikasının 30 kişiyi istihdam edeceğini biliyor mu? Sandıklı ilçemizde 500 kişinin istihdam edildiği bir tekstil fabrikasının kurulduğunu ve yakında hizmete açılacağını biliyorlar mı? Türkiye’nin en büyük teknolojik sera projesinin Sandıklı ilçemizde kurulduğunu ve yaklaşık 2 bin kadınımıza istihdam sağladığını, Sandıklı ilçemize de yıllık 2 milyar TL getirisi olduğundan haberleri var mı? Yine Sandıklı ilçemizde 3 ay önce üretime başlayan baharat fabrikasında 100 kişiye istihdam sağlandığını biliyorlar mı? Ülke battı diyerek yaygara koparmaya çalışan ama memleketten de bir haber olan bu zihniyetin Bolvadin ilçemizdeki enerji santralinin 50 kişiye istidam sağladığından haberleri var mı? Bunların Bayat’ta yapılan 1 megavatlık güneş enerji santralinden, kapalı halı sahadan, katı atık arıtma tesisinden, Çay’da bölgenin en büyük barajından, ilçemizdeki alt yapı çalışmalarından, Çobanlar’da 500 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasından, yaklaşık bin hanenin elektriğinin üretildiği biyogaz elektrik santralinden, Dazkırı’da yapılan deprem evlerinden haberi var mı? Hocalar’da yapılan mesire alanından, 200 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasından, ilçede alt yapı çalışmalarının tamamlandığından, İscehisar’da yapılan kadın kültür evi, asfalt, su, kanalizasyon, sıfır atık çalışmalarından ve ilçede sadece son 6 ayda açılan mermer fabrikalarından haberleri var mı?

Merkez ilçemizde yapımı başlanan devasa millet bahçelerimizden, teleferik projesinden, adını ağızlarına almakta imtina ettikleri Akarçay’dan, Sinanpaşa’da başlayan TOKİ konutlarından, ikinci OSB’den, 60 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasından, Şuhut’ta iki aya kadar tamamlanması beklenen Millet Bahçemizden, doğalgaz yatırımından, Şuhut OSB’de 11 firmanın fabrika kurma çalışmalarına başladığından haberleri yoktur. Sultandağı ilçemizde yapılan Türkiye’nin en büyük Selçuklu Kent Meydanı çalışmasından, Türkiye’nin en iyi Gençlik Kampından, mevcut tesislerin ilave yatırımlarla daha da büyüdüğünden, ilçedeki alt yapı çalışmalarından, Evciler ilçemizde belediyemiz tarafından yapılan Güneş Enerji Santralinden, gençlere yönelik yatırımlardan, doğalgaz çalışmalarından haberleri var mı? Başmakçı’ya yapılacak hastaneden, Gençlik Merkezinden, İhsaniye’ye yapılan Frig Vadisindeki yatırımlardan, 20 kişinin istihdam edileceği salça fabrikasından ve Kızılören ilçemizdeki kamu yatırımlarından öyle zannediyorum ki haberleri yoktur.

Çünkü bu zihniyete göre heykelden başkası yatırım değildir. Sadece bir kaçını saydığım, son 6 ay ile 1 yıl arasında yapılan bu yatırımlar, battı denilen ülkenin bir şehrindeki ilçelerde yapılan yatırımlardır.”

ZEYBEK: KİMSE YAPAMAZ DİYORDU

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise teleferik projesini anlattı. Zeybek “Kimsenin olmaz dediği, yapamaz dediği teleferik projemizin ihalesini yaptık. Yer teslimini yaptık. Bu hafta içerisinde ihaleyi alan firma yetkilisi buraya geldi. Kaleye çıktı şantiyeyi kuracakları alana asansör kulesi kurulacak. Bu kuleyi hazırlıyorlar. Makineleri ve alet edevatları çıkarabilmek için bu asansörü kuracaklar. Peşinden teleferik işine başlayacaklar. Yer tesliminde de ihaleyi alan firmadan söz aldık inşallah 2023 yılında 1 Mayıs’ta işletmeye açılacaktır. Güçlü bir firma, herkesin yatırımdan çekindiği bir dönemde 100 milyon liralık bir yatırıma girişmesi onur verici gurur vericidir. Yoncaaltı Caminin arkasında iki tane bina vardı. Orayı yıktık. Oraya tamamen Osmanlı mimarisi tarzında 32 dükkandan oluşan haftanın 7 günü açık kalacak yerleşik pazar yerimizin yıkım ihalesini yaptık. Hemen yapım ihalesine çıkacağız. Seçimlerden önce orayı da açmayı hedefliyoruz. Niyetimiz 2023 seçimlerinden önce yaptığımız ihaleleri hizmete almaktır” diye konuştu.

Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan teklif: Yapı polisliği kurulsun Türkiye'yi geçen hafta etkileyen lodos fırtınası can ve mal kayıplarına yol açmıştı. Eski Çevre Bakanı Veysel Eroğlu da yeni afetlere karşı ikaz etti: Geçen haftaki fırtınada gördük ki her dört binadan birinin çatısı dayanıksız. Özel bir birim kurup binaları bu konuda denetlemeli

Veysel Eroğlu: Suyun yönetimi tecrübe gerektirir “Biz suyu çok iyi yönettik. 2007 ve 2017’deki kuraklıkları vatandaş hiç hissetmedi. Bu konuda daima bir iki yıl öncesinden hazırlık yapılmalı”

Veysel Eroğlu: Yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 46,7 azalma söz konusu ​AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, “1 Ekim 2020 tarihinde başlayan yeni su yılında, 25 Aralık tarihine kadar takriben 3 aylık dönemde Türkiye geneli yağışlarda uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 46,7 nispetinde bir azalma söz konusu olmuştur. Uzun yıllar ortalamasına göre Marmara Bölgesinde yüzde 15,7, Ege Bölgesinde yüzde 14,2 azalma görülmüştür” dedi.