Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, il genelinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Avukattan pes dedirten hareket: Polis merkezindeki müvekkiline uyuşturucu getirdi Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak polis merkezinde bulunan müvekkiline uyuşturucu getiren avukat gözaltına alındı.