Türkiye Gazetesi

Ekmek fiyatlarına bir zam daha geliyor. Resmi duyuru yapılmadan fiyatı yakın zamanda İstanbul'un bir çok ilçesinde 4,5 liraya çıkan ekmeğin yarından itibaren 5 liradan satılacağı öğrenildi. Açıklamalarda bulunan, İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir başta olmak üzere bazı ilçelerde ekmeğin 5 liradan satılmaya başlanacağını söyledi.

ESNAF BİZİ DİNLEMİYOR

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise "Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor." diye konuştu.

RESMİ ZAM TEMMUZ AYINDA OLACAK

İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması dahi daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması bekleniyor. Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

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Ankara'da ekmeğe zam Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz." dedi.

Buğday fiyatları fırladı, ekmeğe zam gelir mi? Küresel buğday fiyatları bir haftada yüzde 30 arttı. TMO ihalesine gelen ton başına buğday teklifleri de, 350 dolardan 450 dolara çıktı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Şu anda TMO, piyasayı neredeyse yarı fiyatına regüle ediyor. Bu, müthiş bir destek. Aksi halde ekmeğe de zam kaçınılmaz olur" diyor.