Türkiye Gazetesi

Bayram günü kardeşler arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti. İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana gelen feci cinayette Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) arasında bir süredir miras tartışması yaşanıyordu ve kardeşler bu yüzden birbirlerine küslerdi.

İki kardeş aynı sebeple bayram günü yine tartışmaya başladı.

AV TÜFEĞİYLE ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ

İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İKİ KARDEŞTE EVLİ VE 3 ÇOCUK SAHİBİ

Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

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