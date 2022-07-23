Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görev başındayken öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi ​Görev başındayken silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildiği açıklandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç “Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem Karakaya'nın ailesine taziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki hastanede saldırı sonucu vefat eden Karakaya'nın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik cezanı daha da artacak dedi.