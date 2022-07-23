Türkiye Gazetesi

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli bir teyze ile karşılaştı. Heyet ile yaşlı teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

"ERDOĞAN BOLLUĞU GÖRDÜK"

Mevlüde teyze ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve ‘Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük’ ifadelerini kullandı. Mevlüde teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

Meydanda parti içi kavga: CHP gençlik kolları başkanı darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

CHP’li Eren Erdem’in mazot haberi ifşa oldu! Her şey kurgu çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Eren Erdem’in Şile’de akaryakıt fiyatlarıyla ilgili haberinin kurmaca olduğu ortaya çıkarıldı. Eren Erdem'in beraberindeki partili bir heyetle Şile'de bir yakıt istasyonuna gittiği, izinsiz çekim yapmaya çalıştığı, 'yakıt fiyatlarından rahatsız çiftçi' olarak lanse etmeye çalıştığı kişinin aslında CHP parti üyesi ve İBB personeli olduğu 'çiftçilik yapmadığı' ortaya çıktı.